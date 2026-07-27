Атака на Запорожье: в результате ударов КАБом и дроном погиб человек, есть раненые
В ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье корректируемой авиабомбой и дронами.
О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 27 июля: что известно
Еще до того, как раздались взрывы в Запорожье, глава ОВА предупреждал о баллистической и ракетной угрозе в регионе.
Впоследствии российская корректируемая авиабомба попала в частный жилой район Запорожья.
В результате этого удара погиб 67-летний мужчина. Под завалами также оказался 22-летний парень. После многочасовой поисково-спасательной операции его достали живым.
По словам Федорова, парень находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.
Кроме того, во время вражеской атаки российский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном доме. В ходе этой атаки на Запорожье ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.
На местах ударов работали спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки на Запорожье 27 июля и фиксировать нанесенные разрушения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА