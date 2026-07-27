В ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье корректируемой авиабомбой и дронами.

О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 27 июля: что известно

Еще до того, как раздались взрывы в Запорожье, глава ОВА предупреждал о баллистической и ракетной угрозе в регионе.

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Впоследствии российская корректируемая авиабомба попала в частный жилой район Запорожья.

В результате этого удара погиб 67-летний мужчина. Под завалами также оказался 22-летний парень. После многочасовой поисково-спасательной операции его достали живым.

По словам Федорова, парень находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

Кроме того, во время вражеской атаки российский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном доме. В ходе этой атаки на Запорожье ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

На местах ударов работали спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки на Запорожье 27 июля и фиксировать нанесенные разрушения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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