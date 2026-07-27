Унаслідок атаки на Сумську громаду постраждали, щонайменше, семеро цивільних.

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Сумську громаду 27 липня: що відомо

За попередніми даними, російські війська завдали семи ударів керованими авіабомбами (КАБами) по території Сумської громади.

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Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

За даними Нацполіції, постраждали 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58 та 70-річні жінки.

Крім того, унаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 46-річна жінка та 48-річний чоловік. Через удар БпЛА поранення дістала також 34-річна жінка.

Під ударом цієї ночі були й інші населені пункти Сумської області.

Зокрема, у Шосткинській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмований 45-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді після удару БпЛА поранено 58-річного чоловіка.

Медики надали їм необхідну допомогу. Попередньо, важкопоранених серед постраждалих немає.

Наразі триває обстеження території. Остаточні дані щодо наслідків атаки на Сумську громаду 27 липня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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