Взрывы в Чернигове: БпЛА ударил по супермаркету АТБ, погиб ребенок, 20 раненых
Взрывы в Чернигове прогремели днем 26 июля во время атаки ударных беспилотников. Один из вражеских дронов попал в супермаркет АТБ. Известно о двух погибших, среди которых ребенок, а также о 20 пострадавших.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
Взрывы в Чернигове 26 июля: что известно
По уточненным данным, около 16:08 российские войска нанесли три удара по Чернигову. Под вражеской атакой оказались супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ, складское помещение и станция технического обслуживания.
В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и 15 транспортных средств. На местах попаданий возникли пожары, их тушение продолжается.
Из-за сильного задымления в микрорайоне ЗАЗ местные власти призвали жителей закрыть окна и, по возможности, не выходить на улицу.
На данный момент известно о двух погибших — 10-летней девочке и 23-летней женщине. Еще 20 человек получили ранения, среди них 10-летний мальчик.
Троих госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным медики оказали помощь амбулаторно.
На месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
The Russians continue claiming “victory” over ordinary civilian sites. In a deeply cynical drone strike on an ordinary supermarket in Chernihiv, they targeted people directly with no military purpose whatsoever. As of now, thirteen people have been reported injured. Tragically,… pic.twitter.com/duvpmfcDZV
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2026
В Чернигове 27 июля объявили День траура
В Чернигове 27 июля объявили Днем траура по погибшим в результате российского удара по городу, нанесенного войсками РФ 26 июля.
Как сообщили в Черниговском городском совете, на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.
В День траура в городе запрещено проводить развлекательно-концертные мероприятия, а также транслировать развлекательную музыку на рынках, в торговых заведениях, ресторанах и в общественном транспорте.
Напомним, что утром 26 июля российские войска также атаковали Запорожье ударными дронами. Тогда погиб как минимум один человек, еще двое мужчин получили ранения, один из них был в тяжелом состоянии.
Через несколько часов оккупанты нанесли повторный удар управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки были повреждены многоэтажные дома, учебное заведение, офисные и складские помещения, гаражи, а также Дворец культуры Титан.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Черниговская МВА