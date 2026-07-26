Взрывы в Чернигове прогремели днем 26 июля во время атаки ударных беспилотников. Один из вражеских дронов попал в супермаркет АТБ. Известно о двух погибших, среди которых ребенок, а также о 20 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове 26 июля: что известно

По уточненным данным, около 16:08 российские войска нанесли три удара по Чернигову. Под вражеской атакой оказались супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ, складское помещение и станция технического обслуживания.

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В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и 15 транспортных средств. На местах попаданий возникли пожары, их тушение продолжается.

Из-за сильного задымления в микрорайоне ЗАЗ местные власти призвали жителей закрыть окна и, по возможности, не выходить на улицу.

На данный момент известно о двух погибших — 10-летней девочке и 23-летней женщине. Еще 20 человек получили ранения, среди них 10-летний мальчик.

Троих госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным медики оказали помощь амбулаторно.

На месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

The Russians continue claiming “victory” over ordinary civilian sites. In a deeply cynical drone strike on an ordinary supermarket in Chernihiv, they targeted people directly with no military purpose whatsoever. As of now, thirteen people have been reported injured. Tragically,… pic.twitter.com/duvpmfcDZV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2026

В Чернигове 27 июля объявили День траура

В Чернигове 27 июля объявили Днем траура по погибшим в результате российского удара по городу, нанесенного войсками РФ 26 июля.

Как сообщили в Черниговском городском совете, на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

В День траура в городе запрещено проводить развлекательно-концертные мероприятия, а также транслировать развлекательную музыку на рынках, в торговых заведениях, ресторанах и в общественном транспорте.

Напомним, что утром 26 июля российские войска также атаковали Запорожье ударными дронами. Тогда погиб как минимум один человек, еще двое мужчин получили ранения, один из них был в тяжелом состоянии.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный удар управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки были повреждены многоэтажные дома, учебное заведение, офисные и складские помещения, гаражи, а также Дворец культуры Титан.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Черниговская МВА

Источник : Нацполиция

Фото : ГСЧС

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