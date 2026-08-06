В Одессе авто во время движения провалилось под землю и пошло под воду
В Одессе спасатели вытащили автомобиль, который провалился под землю прямо во время движения.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
В Одессе авто провалилось под землю
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 5 августа поступило сообщение о том, что на улице Петра Болбочана в Одессе во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю.
Как утверждают в ГСЧС, водитель успел самостоятельно покинуть транспортное средство. После этого автомобиль полностью оказался в заполненной водой яме.
С помощью специального оборудования спасателям удалось сначала откачать воду. Затем они закрепили транспортное средство, после чего безопасно вытащили авто, используя специальную технику.
Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал в результате происшествия.