В Одессе спасатели вытащили автомобиль, который провалился под землю прямо во время движения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В Одессе авто провалилось под землю

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 5 августа поступило сообщение о том, что на улице Петра Болбочана в Одессе во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю.

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Как утверждают в ГСЧС, водитель успел самостоятельно покинуть транспортное средство. После этого автомобиль полностью оказался в заполненной водой яме.

С помощью специального оборудования спасателям удалось сначала откачать воду. Затем они закрепили транспортное средство, после чего безопасно вытащили авто, используя специальную технику.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал в результате происшествия.

Фото : ГСЧС

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