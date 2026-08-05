В результате российской атаки на Одесский район 5 августа от удара беспилотников погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесский район 5 августа: что известно

В результате удара на территории одного из предприятий в Одесском районе загорелись машины. Пожары, возникшие после атаки, спасатели быстро потушили.

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По предварительным данным, в результате атаки на Одесский район сегодня погиб один человек. Еще восемь человек получили травмы.

Семерых пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения.

Окончательные последствия атаки на Одесский район 5 августа устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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