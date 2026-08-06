В Одесі рятувальники витягли автомобіль, який провалився під землю просто під час руху.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

В Одесі авто провалилося під землю

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, ввечері 5 серпня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Петра Болбочана в Одесі під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.

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Як стверджують в ДСНС, водій встиг самостійно залишити транспортний засіб. Після цього автомобіль повністю опинився в ямі, яка заповнена водою.

За допомогою спеціального обладнання рятувальникам вдалося спочатку відкачати воду. Згодом вони закріпили транспортний засіб, після чого безпечно вилучили авто, використовуючи спеціальну техніку.

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ніхто не постраждав внаслідок події.

Фото : ДСНС

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