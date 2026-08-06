В Одесі авто під час руху провалилося під землю та пішло під воду
В Одесі рятувальники витягли автомобіль, який провалився під землю просто під час руху.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
В Одесі авто провалилося під землю
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, ввечері 5 серпня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Петра Болбочана в Одесі під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
Як стверджують в ДСНС, водій встиг самостійно залишити транспортний засіб. Після цього автомобіль повністю опинився в ямі, яка заповнена водою.
За допомогою спеціального обладнання рятувальникам вдалося спочатку відкачати воду. Згодом вони закріпили транспортний засіб, після чого безпечно вилучили авто, використовуючи спеціальну техніку.
Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ніхто не постраждав внаслідок події.