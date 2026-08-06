Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели днем 6 августа, когда враг атаковал регион ударными дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 6 августа: что известно

Перед тем как в Павлограде раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Днепропетровской области.

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По словам главы Днепропетровской ОВА, после взрывов в Павлограде разгорелся масштабный пожар.

Огонь охватил склады логистических компаний и здание магазина.

К сожалению, в результате взрывов в Павлограде сегодня, 6 августа, погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Это мужчины в возрасте 52, 56 и 63 лет, а также 54-летняя женщина.

По словам Александра Ганжи, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Сейчас уточняются окончательные последствия взрывов в Павлограде 6 августа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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