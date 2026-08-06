Взрывы в Павлограде 6 августа: горят склады и магазин, есть погибший и раненые
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели днем 6 августа, когда враг атаковал регион ударными дронами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 6 августа: что известно
Перед тем как в Павлограде раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Днепропетровской области.
По словам главы Днепропетровской ОВА, после взрывов в Павлограде разгорелся масштабный пожар.
Огонь охватил склады логистических компаний и здание магазина.
К сожалению, в результате взрывов в Павлограде сегодня, 6 августа, погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Это мужчины в возрасте 52, 56 и 63 лет, а также 54-летняя женщина.
По словам Александра Ганжи, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Сейчас уточняются окончательные последствия взрывов в Павлограде 6 августа.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА