РФ атаковала Украину ракетами Оникс, Х-31П и более 100 дронами: сколько целей уничтожено
Во время ночной атаки на Украину 6 августа российские войска применили противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 6 августа: что известно
Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:
- две противокорабельные ракеты Оникс;
- две противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 101 ударный дрон, среди которых БпЛА Shahed (большинство — реактивные), Гербер, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 6 августа украинская противовоздушная оборона сбила или приглушила 66 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
В то же время зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА и одной ракеты Оникс в 18 местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых воздушных целей.
Остальные ракеты, по предварительной информации, не достигли своих целей. Их окончательные результаты уточняются.
Напомним, что в ночь на 6 августа враг дважды атаковал Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками.
После первого попадания погибла женщина, а второй удар унес жизни еще одного мужчины и женщины. Также загорелись два частных дома, повреждены соседние домовладения.
Кроме того, утром 6 августа российский беспилотник попал в район жилой застройки Запорожья. Четверо людей получили ранения.
Также оккупанты нанесли удар корректируемыми авиабомбами по селу Юлиевка Запорожского района. По предварительным данным, под завалами разрушенного дома может находиться 84-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.