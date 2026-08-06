Во время ночной атаки на Украину 6 августа российские войска применили противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 6 августа: что известно

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:

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две противокорабельные ракеты Оникс;

две противорадиолокационные ракеты Х-31П;

101 ударный дрон, среди которых БпЛА Shahed (большинство — реактивные), Гербер, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 6 августа украинская противовоздушная оборона сбила или приглушила 66 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА и одной ракеты Оникс в 18 местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Остальные ракеты, по предварительной информации, не достигли своих целей. Их окончательные результаты уточняются.

Напомним, что в ночь на 6 августа враг дважды атаковал Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками.

После первого попадания погибла женщина, а второй удар унес жизни еще одного мужчины и женщины. Также загорелись два частных дома, повреждены соседние домовладения.

Кроме того, утром 6 августа российский беспилотник попал в район жилой застройки Запорожья. Четверо людей получили ранения.

Также оккупанты нанесли удар корректируемыми авиабомбами по селу Юлиевка Запорожского района. По предварительным данным, под завалами разрушенного дома может находиться 84-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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