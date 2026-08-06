Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вдень 6 серпня, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 6 серпня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи в Павлограді, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних БпЛА на Дніпропетровщину.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, після вибухів у Павлограді спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь охопив склади логістичних компаній та будівлю магазину.

На жаль, внаслідок вибухів у Павлограді сьогодні, 6 серпня, загинула одна людина. Ще четверо осіб дістали поранення. Це чоловіки віком 52, 56 і 63 роки, а також 54-річна жінка.

За інформацією Олександра Ганжі, усі постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Павлограді 6 серпня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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