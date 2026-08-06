Вибухи в Павлограді 6 серпня: горять склади і магазин, є загиблий та поранені
Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вдень 6 серпня, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді 6 серпня: що відомо
Перед тим як прогриміли вибухи в Павлограді, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних БпЛА на Дніпропетровщину.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА, після вибухів у Павлограді спалахнула масштабна пожежа.
Вогонь охопив склади логістичних компаній та будівлю магазину.
На жаль, внаслідок вибухів у Павлограді сьогодні, 6 серпня, загинула одна людина. Ще четверо осіб дістали поранення. Це чоловіки віком 52, 56 і 63 роки, а також 54-річна жінка.
За інформацією Олександра Ганжі, усі постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні.
Наразі остаточні наслідки вибухів у Павлограді 6 серпня уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА