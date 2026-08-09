Сегодня днем, 9 сентября, во время ракетной атаки раздались взрывы в Одессе.

Взрывы в Одессе 9 сентября: что известно

По данным командования Воздушных сил, россияне запустили цели из акватории Черного моря в направлении Одессы, Черноморска, Черноморского и Затоки.

– Одесса и район! Оставайтесь в укрытиях! По враждебным целям работает ПВО, — заявил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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В 14:04 Олег Кипер сообщил, что днем ​​в Одесском районе во вражеский удар попал жилой сектор. Поврежден частный дом, там произошел пожар.

Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о последствиях атаки уточняются.

В то же время в Воздушных силах прокомментировали ночную массированную атаку на Одессу.

В частности, оккупанты применили 11 ракет разных типов, большинство из них — заходят на цель по баллистической траектории. Также военные зафиксировали до 100 вражеских дронов, в том числе реактивные беспилотники и боражирующие боеприпасы типа Бандероль.

Силы ПВО сбили 72% БПЛА, а также пять из шести Бандеролей и одну ракету. Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников в Одессе и области на девяти локациях.

В результате активного противодействия три ракеты не достигли целей – их локация падения уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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