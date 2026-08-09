Сьогодні вдень, 9 вересня, під час ракетної атаки пролунали вибухи в Одесі.

Вибухи в Одесі 9 вересня: що відомо

За даними командування Повітряних сил, росіяни запустили цілі з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського та Затоки.

— Одеса і район! Залишайтесь в укриттях! По ворожих цілях працює ППО, — наголосив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

О 14:04 Олег Кіпер повідомив, що вдень в Одеському районі під ворожий удар потрапив житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, там сталася пожежа.

Зараз дивляться

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Водночас у Повітряних силах прокоментували нічну масовану атаку на Одесу.

Зокрема, окупанти застосували 11 ракет різних типів, більшість із них — заходять на ціль по балістичній траєкторії. Також військові зафіксували до 100 ворожих дронів, зокрема реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси типу Бандероль.

Сили ППО збили 72% БпЛА, а також п’ять із шести Бандеролей та одну ракету. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників в Одесі та області на дев’яти локаціях.

Внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей – їхня локація падіння уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.