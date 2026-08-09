В ночь с 8 по 9 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, основным направлением которого стала Одесская область. Для удара противник применил баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также более 200 беспилотников разных типов.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Массированная атака РФ 9 августа

В частности, с 18:00 8 августа враг запустил по Украине 202 ударных БпЛА, среди которых дроны типа Shahed, в том числе реактивные, БпЛА Гербера, дроты-имитаторы Пародия и баражирующие боеприпасы Бандероль.

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Также российские военные применили ракеты Искандер-М/С-400, противокорабельные Ониксы и противорадиолокационные Х-31П. Пуски производились с временно оккупированного Крыма и акватории Черного моря.

Основной удар врага этой ночью был направлен в Одесскую область.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 174 вражеских беспилотника и пять баражирующих боеприпасов Бандероль.

В результате российской атаки зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях. Еще на шести местах обнаружили падение сбитых русских дронов и их обломков.

Несколько неприятельских ракет не достигли определенных целей благодаря противодействию украинских сил. В настоящее время устанавливаются места их возможного падения.

По состоянию на утро 9 августа российская атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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