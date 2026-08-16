Ночью 16 августа российские войска провели комбинированную атаку на Кривой Рог с использованием баллистических ракет и БпЛА.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 16 августа: что известно

В результате атаки на Кривой Рог сегодня, 16 августа, были нанесены удары по двум предприятиям города.

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Сначала Александр Ганжа сообщал об одном раненом. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 13 человек.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие проходят обследование.

Также подтверждена гибель одного человека в результате российской атаки на Кривой Рог 16 августа.

Окончательные последствия атаки на Кривой Рог устанавливают соответствующие эксперты.

Известно, что ночью в Криворожском районе бушевали пожары также в Широковской и Грушевской общинах.

Атаковали российские войска и Никопольский район.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, предприятие, многоквартирный и частный дома.

Пострадал 55-летний мужчина. Его будут лечить амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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