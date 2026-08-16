Уночі 16 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг із застосуванням балістичних ракет та безпілотників.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 16 серпня: що відомо

Унаслідок атаки на Кривий Ріг сьогодні, 16 серпня, було завдано ударів по двох підприємствах міста.

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Спочатку Олександр Ганжа повідомляв про одного пораненого. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 13.

У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої важкості.

Інші постраждалі проходять обстеження.

Також підтверджено загибель однієї людини внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 16 серпня.

Наразі остаточні наслідки атаки на Кривий Ріг встановлюють відповідні експерти.

Відомо, що вночі у Криворізькому районі вирували пожежі також у Широківській та Грушівській громадах.

Атакували російські війська і Нікопольський район. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємство, багатоквартирний та приватний будинки. Постраждав 55-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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