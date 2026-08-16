Взрывы в Киеве 16 августа прогремели, когда враг атаковал город баллистическими ракетами.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и представители ГСЧС Украины.

Взрывы в Киеве 16 августа: что известно

Ночью в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия. Вскоре после этого раздались взрывы в Киеве.

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По данным ГСЧС, последствия российской атаки зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

В Оболонском районе разразился масштабный пожар на территории одного из рынков. В данный момент известно о двух пострадавших.

Еще в одном месте взрывная волна привела к небольшому повреждению здания, но пожара там не возникло. По другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание.

Виталий Кличко также сообщил, что возле одного из нежилых помещений в Оболонском районе загорелись несколько машин.

В Голосеевском районе пожар возник на территории нежилой застройки. Спасатели локализовали огонь.

По данным КГГА, по состоянию на утро известно, что в результате взрывов в Киеве 16 августа пострадали три человека.

Сейчас экстренные службы продолжают работать на местах взрывов в Киеве сегодня, 16 августа. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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