Взрывы в Киеве 16 августа: после удара баллистики пожари в 2 районах, есть пострадавшие
Взрывы в Киеве 16 августа прогремели, когда враг атаковал город баллистическими ракетами.
О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и представители ГСЧС Украины.
Взрывы в Киеве 16 августа: что известно
Ночью в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия. Вскоре после этого раздались взрывы в Киеве.
По данным ГСЧС, последствия российской атаки зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.
В Оболонском районе разразился масштабный пожар на территории одного из рынков. В данный момент известно о двух пострадавших.
Еще в одном месте взрывная волна привела к небольшому повреждению здания, но пожара там не возникло. По другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание.
Виталий Кличко также сообщил, что возле одного из нежилых помещений в Оболонском районе загорелись несколько машин.
В Голосеевском районе пожар возник на территории нежилой застройки. Спасатели локализовали огонь.
По данным КГГА, по состоянию на утро известно, что в результате взрывов в Киеве 16 августа пострадали три человека.
Сейчас экстренные службы продолжают работать на местах взрывов в Киеве сегодня, 16 августа. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.