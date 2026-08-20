Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 20 августа во время массированной атаки РФ на столицу.

О последствиях массированной атаки сообщили ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 20 августа: что известно

В результате взрывов в Киеве сегодня самые серьезные разрушения жилой застройки зафиксированыв Соломенском районе.

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В девятиэтажном жилом доме разрушены восьмой и девятый этажи, а на уровне седьмого-девятого этажей возник пожар.

По словам мэра, по другому адресу обломки упали возле пятиэтажного жилого дома, в результате чего в нём выбило окна и возник пожар.

Также в Соломенском районе повреждено здание детской больницы — там выбиты окна, а на территории горели автомобили. По другому адресу в медицинском учреждении тоже выбило окна, загорелось в подсобном помещении и в автомобиле.

Пожары возникали также в гаражах и магазине. Часть возгораний спасатели уже потушили.

В двух жилых домах и укрытии школы оказались заблокированные люди. Экстренные службы работают на местах.

В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов.

Там спасатели локализовали пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 кв. м. Ещепо одному адресу горело складское здание площадью 500 кв. м.

ГСЧС сообщила об одном погибшем. Еще одного человека спасатели деблокируют из-под завалов.

В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. Там загорелись складские помещения и автомобили на общей площади около 1000 кв. м.

Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

По последним данным ГСЧС, в результате массированной российской атаки на Киев погибли шесть человек, еще 23 пострадали.

Информация о последствиях взрывов в Киеве 20 августа продолжает уточняться.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

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