Вибухи у Києві прогриміли у ніч проти 20 серпня під час масованої атаки РФ на столицю.

Про наслідки масованої атаки повідомили ДСНС та міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 20 серпня: що відомо

Унаслідок вибухів у Києві сьогодні найбільші руйнування житлової забудови зафіксовані у Солом’янському районі.

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У дев’ятиповерховому житловому будинку зруйновані восьмий та дев’ятий поверхи, а на рівні сьомого-дев’ятого поверхів виникла пожежа.

За даними міського голови, за іншою адресою уламки впали біля п’ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого у ньому повибивало вікна та виникла пожежа.

Також у Солом’янському районі пошкоджено приміщення дитячої лікарні — там вибиті вікна, а на території горіли автомобілі. За іншою адресою у медичному закладі також повибивало вікна, виникло займання у підсобному приміщенні та автомобілі.

Пожежі виникали також у гаражах та магазині. Частину займань рятувальники вже ліквідували.

У двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. Екстрені служби працюють на місцях.

У Святошинському районі зафіксовано влучання на території одного з промислових об’єктів.

Там рятувальники локалізували пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв. м. Ще за однією адресою горіла складська будівля на площі 500 кв. м.

ДСНС повідомила про одну загиблу людину. Ще одну людину рятувальники деблокують з-під завалів.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання на території нежитлового об’єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі на загальній площі близько 1000 кв. м.

Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

За останніми даними, внаслідок масованої російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 33 постраждали.

Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 20 серпня продовжує уточнюватися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГСЧС

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