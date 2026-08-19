Вибухи в Житомирі пролунали вдень у вівторок, 19 серпня. Росіяни атакують місто реактивними безпілотниками.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Вибухи в Житомирі 19 серпня: які наслідки

— Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області, — зазначив він.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби.

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Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Голова Нацполіції Максим Цуцкідзе уточнив, що внаслідок удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області загинули двоє поліцейських. Постраждали щонайменше 20 людей. Виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

— Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали, – повідомив Цуцкірідзе.

На місці російської атаки працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують безпеку людей та документують наслідки удару.

— Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху, – заявив голова Нацполіції.

Нагадаємо, в квітні російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі в Житомирській області.

Унаслідок атаки було зруйновано 18 будівель, зокрема дев’ять житлових будинків.

Пошкоджень зазнали ще понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини. Загинула людина, семеро осіб дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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