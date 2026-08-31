Атака на Изюм: враг ударил КАБами по городу, есть пострадавший
В ночь на 31 августа российские войска атаковали Изюм Харьковской области, по предварительным данным, корректируемыми авиабомбами.
О последствиях атаки сообщила Изюмская городская военная администрация.
Атака на Изюм 30 августа: что известно
Около 22:00 30 августа российские войска нанесли удары по Изюму.
Попадания зафиксировали в нескольких местах в западной части города. Один из ударов пришелся по дорожному покрытию.
В результате атаки на Изюм 30 августа повреждено более 10 частных жилых домов и несколько автомобилей. Также пострадали электросети.
На месте еще одного попадания вспыхнул пожар в хозяйственной постройке.
По данным ГВА, в результате российского обстрела пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Информация об окончательных последствиях атаки на Изюм 30 августа уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.