В ночь на 31 августа российские войска атаковали Изюм Харьковской области, по предварительным данным, корректируемыми авиабомбами.

О последствиях атаки сообщила Изюмская городская военная администрация.

Атака на Изюм 30 августа: что известно

Около 22:00 30 августа российские войска нанесли удары по Изюму.

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Попадания зафиксировали в нескольких местах в западной части города. Один из ударов пришелся по дорожному покрытию.

В результате атаки на Изюм 30 августа повреждено более 10 частных жилых домов и несколько автомобилей. Также пострадали электросети.

На месте еще одного попадания вспыхнул пожар в хозяйственной постройке.

По данным ГВА, в результате российского обстрела пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информация об окончательных последствиях атаки на Изюм 30 августа уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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