Уночі проти 31 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області, за попередніми даними, керованими авіабомбами.

Про наслідки атаки повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на Ізюм 30 серпня: що відомо

Близько 22:00 30 серпня російські війська завдали ударів по Ізюму.

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Влучання зафіксували в кількох місцях у західній частині міста. Один з ударів припав на дорожнє покриття.

Унаслідок атаки на Ізюм 30 серпня пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та кілька автомобілів. Також зазнали пошкоджень електромережі.

На місці ще одного влучання спалахнула пожежа в господарчій споруді.

За даними МВА, унаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо остаточних наслідків атаки на Ізюм 30 серпня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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