В ночь на 31 августа российские войска совершили атаку на Запорожье ударными БпЛА.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 31 августа: что известно

Во время воздушной тревоги в Запорожье предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

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Позже стало известно, что российский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки на Запорожье 31 августа ранения получили два человека. Среди пострадавших — подросток.

Информация о последствиях российской атаки на Запорожье сегодня, 31 августа, в данный момент уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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