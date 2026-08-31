Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Атака на Запорожье: FPV-дрон ударил по многоэтажке, среди раненых — подросток
В ночь на 31 августа российские войска совершили атаку на Запорожье ударными БпЛА.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 31 августа: что известно
Во время воздушной тревоги в Запорожье предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
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Позже стало известно, что российский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом.
В результате атаки на Запорожье 31 августа ранения получили два человека. Среди пострадавших — подросток.
Информация о последствиях российской атаки на Запорожье сегодня, 31 августа, в данный момент уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА
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