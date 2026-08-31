Утром 31 августа Россия атаковала Славянск Донецкой области авиабомбой ФАБ-500.

О последствиях атаки сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск 31 августа: последствия

Около 04:20 31 августа российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Для атаки враг применил авиабомбу ФАБ-500.

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Попадание пришлось в многоквартирный жилой дом. В нем разрушен подъезд с первого по пятый этаж. Также разрушен частный дом.

По меньшей мере 32 многоэтажки получили повреждения. Кроме того, повреждены отель, детский сад и автомобили.

В результате российской атаки на Славянск 31 августа ранены четыре человека. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информация об окончательных последствиях удара уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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