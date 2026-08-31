Уранці 31 серпня Росія атакувала Слов’янськ Донецької області авіабомбою ФАБ-500.

Про наслідки атаки повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 31 серпня: наслідки

Близько 04:20 31 серпня російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська. Для атаки ворог застосував авіабомбу ФАБ-500.

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Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок. У ньому зруйновано під’їзд із першого до п’ятого поверху. Також зруйновано приватний будинок.

Щонайменше 32 багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Крім того, понівечені готель, дитячий садок та автомобілі.

Унаслідок російської атаки на Слов’янськ 31 серпня поранені четверо людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про остаточні наслідки удару уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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