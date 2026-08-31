Ночная атака на Украину 31 августа: РФ запустила ракету Х-59 и 121 дрон
В ночь на 31 августа российские войска атаковали Украину корректируемой авиационной ракетой и беспилотниками разных типов, большинство из которых были реактивными.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 31 августа: что известно
В ночь на 31 августа, начиная с 18:00 30 августа, российские войска атаковали Украину корректируемой авиационной ракетой и ударными беспилотниками.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Во время ночной атаки на Украину враг применил:
- одну корректируемую авиационную ракету Х-59, запущенную из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 121 ударный БпЛА типа Shahed (большинство из которых — реактивные), беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 31 августа противовоздушная оборона сбила или приглушила 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.
Корректируемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 11 местах. Еще в восьми местах упали обломки сбитых целей.
Напомним, что ночью российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Российский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом.
В результате удара ранения получили два человека, среди них подросток. Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве страны находятся около десяти вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.