В ночь на 31 августа российские войска атаковали Украину корректируемой авиационной ракетой и беспилотниками разных типов, большинство из которых были реактивными.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 31 августа: что известно

В ночь на 31 августа, начиная с 18:00 30 августа, российские войска атаковали Украину корректируемой авиационной ракетой и ударными беспилотниками.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Во время ночной атаки на Украину враг применил:

одну корректируемую авиационную ракету Х-59, запущенную из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

121 ударный БпЛА типа Shahed (большинство из которых — реактивные), беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 31 августа противовоздушная оборона сбила или приглушила 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

Корректируемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 11 местах. Еще в восьми местах упали обломки сбитых целей.

Напомним, что ночью российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Российский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом.

В результате удара ранения получили два человека, среди них подросток. Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве страны находятся около десяти вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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