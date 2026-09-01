Учора ввечері, 31 серпня, Росія ракетами та дронами атакувала Одеську ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Атака на Одеську ТЕЦ

Внаслідок ворожого удару пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання. На місці триває розбір завалів. Після цього фахівці проведуть повну оцінку стану ТЕЦ та наслідків атаки.

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У компанії наголосили, що координують свої дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою для ліквідації наслідків атаки.

Також 31 серпня на Одещині внаслідок ворожого обстрілу постраждала територія автозаправної станції. Пошкоджено газозаправну колонку та легковий автомобіль, повідомляв керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що 31 серпня внаслідок ворожих ударів частково зруйновано сортувальний центр Нової пошти в Одеській області.

27 серпня Росія вкотре атакували авіабомбами Херсонську теплоелектроцентраль. Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури міста у звичному режимі цієї зими вже не можна.

31 липня СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по ТЕЦ Київщини й Житомирщини.

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