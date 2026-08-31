В результате атаки РФ 31 августа частично разрушен сортировочный центр Новой почты в Одесской области. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.

Последствия удара по сортировочному центру Новой почты в Одесской области

По словам Кипера, в результате российского удара по терминалу Новой почты возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В ГСЧС уточнили, что здание Новой почты подверглось частичным разрушениям.

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По предварительным данным, в результате атаки РФ на Одесскую область никто не погиб и не пострадал.

Позже в пресс-службе компании уточнили, что атака РФ на инновационный терминал Новой почты в Одесской области привела к уничтожению ключевой сортировочной линии.

— Это было оборудование европейского стандарта, которое, к сожалению, не подлежит восстановлению. Все сотрудники живы, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что продолжит работу, несмотря на атаку. Для этого задействованы резервные логистические схемы.

Проверить актуальный статус отправлений клиентам предлагают в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Напомним, в ночь на 30 августа российские войска атаковали Одесскую область. Тогда РФ нанесла удар по складам с продуктами, есть пострадавшие.

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