РФ ударила по терминалу Новой почты в Одесской области: вспыхнул пожар
В результате атаки РФ 31 августа частично разрушен сортировочный центр Новой почты в Одесской области. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.
Последствия удара по сортировочному центру Новой почты в Одесской области
По словам Кипера, в результате российского удара по терминалу Новой почты возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.
В ГСЧС уточнили, что здание Новой почты подверглось частичным разрушениям.
По предварительным данным, в результате атаки РФ на Одесскую область никто не погиб и не пострадал.
Позже в пресс-службе компании уточнили, что атака РФ на инновационный терминал Новой почты в Одесской области привела к уничтожению ключевой сортировочной линии.
— Это было оборудование европейского стандарта, которое, к сожалению, не подлежит восстановлению. Все сотрудники живы, пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Компания подчеркнула, что продолжит работу, несмотря на атаку. Для этого задействованы резервные логистические схемы.
Проверить актуальный статус отправлений клиентам предлагают в мобильном приложении и на официальном сайте компании.
Напомним, в ночь на 30 августа российские войска атаковали Одесскую область. Тогда РФ нанесла удар по складам с продуктами, есть пострадавшие.