Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по тепловым электроцентралям и электроподстанциям, питающим Киевский и Житомирский регионы.

Задержан корректировщик ударов по ТЭЦ Киева и Житомирщины

По данным киберспециалистов и следователей СБУ, злоумышленником оказался работник предприятия по обработке гранита в Житомирской области, которого враг завербовал через предложение “быстрого заработка” в Telegram-каналах.

Под видом рабочих поездок фигурант ездил по Киевщине и Житомирщине, где отслеживал последствия предыдущих обстрелов и фиксировал расположение ТЭЦ и подстанций. Также злоумышленник разведывал локации оперативных аэродромов, военных полигонов, а также места наибольшего сосредоточения украинских военных и техники на Севере Украины.

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Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия агента, приняли меры по обеспечению военных и энергетических объектов и задержали злоумышленника непосредственно на рабочем месте. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с вражеской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по трассе Полтава — Харьков. Предателем оказался работник одной из известных торговых сетей в Полтаве.

Источник : СБУ

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