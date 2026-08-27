Ночью 27 августа Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ Группы Нафтогаз.

Атака на Херсонскую ТЭЦ 27 августа: что известно

Как сообщил официальный информационный канал Группы Нафтогаз в Telegram, российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы Нафтогаз.

По территории станции нанесен удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

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Отмечается, что ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование на станции.

– Россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель — террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона, — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Напомним, что утром 26 августа российские войска уже атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой. Известно, что в течение этого года ТЭЦ подверглась десяткам атак со стороны России.

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