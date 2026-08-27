Российские войска в очередной раз атаковали авиабомбами Херсонскую теплоэлектроцентраль. Это уже произошло не впервые, однако на этот раз ТЭЦ потерпела очень серьезные разрушения.

Об этом сообщает руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Удар авиабомбами по Херсонской ТЭЦ 27 августа

– Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме этой зимой мы уже не можем. Ситуация по безопасности в Херсоне очень сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области, – заявил он.

По данным Херсонской ОВА, с начала июля российские войска уже сбросили 170 управляемых авиабомб на регион. За почти два месяца РФ использовала больше КАБов, чем за первое полугодие этого года.

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За последние два месяца российская армия запустила более 1700 ударных беспилотников. В частности, РФ начала активнее использовать реактивные Shahed и Герберы для ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонской области.

– И сейчас средств для уничтожения этих видов беспилотников, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны. Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на час или день, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас, – сказал Прокудин.

Как утверждает руководитель ОВА, всего за неделю количество атак малыми FPV-дронами в Херсонской области возросло до 6,5 тыс.

По словам Прокудина, правительство вместе с городскими властями, коммунальными службами и энергетиками уже работает над альтернативными вариантами поставки тепла и электричества.

Прокудин призывает эвакуироваться жителей Херсона, особенно семей с детьми и пожилых людей. Он утверждает, что Херсонская ОВА поможет с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации выезда можно обращаться в контакт-центр Херсонской ОВА по телефонам 0800101102 и 0800330951, а также на правительственную горячую линию по вопросам эвакуации – 1548.

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