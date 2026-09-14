Взрывы в Павлограде: возник пожар, есть погибший и раненые
Российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области днем в понедельник, 14 сентября. В результате возникли пожары, есть один погибший и пятеро пострадавших.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 14 сентября: какие последствия
По данным Днепропетровской ОВА, из-за российского удара в Павлограде возник пожар, также горят автомобили. На месте работают все экстренные службы.
Уже известно об одном погибшем и пятерых раненых из-за вражеской атаки на город.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а один — в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.