Российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области днем ​​в понедельник, 14 сентября. В результате возникли пожары, есть один погибший и пятеро пострадавших.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 14 сентября: какие последствия

По данным Днепропетровской ОВА, из-за российского удара в Павлограде возник пожар, также горят автомобили. На месте работают все экстренные службы.

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Уже известно об одном погибшем и пятерых раненых из-за вражеской атаки на город.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а один — в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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