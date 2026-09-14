Вибухи в Павлограді: виникла пожежа, є загиблий та поранені
Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області вдень у понеділок, 14 вересня. Внаслідок цього виникли пожежі, є один загиблий та п’ятеро постраждалих.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді 14 вересня: які наслідки
За даними Дніпропетровської ОВА, через російський удар у Павлограді виникла пожежа, також горять автомобілі. На місці працюють всі екстрені служби.
Вже відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених через ворожу атаку на місто.
Зараз постраждалі перебувають у лікарні, а один — у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.
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