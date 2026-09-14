Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області вдень у понеділок, 14 вересня. Внаслідок цього виникли пожежі, є один загиблий та п’ятеро постраждалих.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 14 вересня: які наслідки

За даними Дніпропетровської ОВА, через російський удар у Павлограді виникла пожежа, також горять автомобілі. На місці працюють всі екстрені служби.

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Вже відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених через ворожу атаку на місто.

Зараз постраждалі перебувають у лікарні, а один — у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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