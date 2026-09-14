Атака на Прилуки 14 сентября: РФ ударила по складам, есть погибшие и раненые
Днем 14 сентября российские войска атаковали Прилуки в Черниговской области.
Об этом сообщила полиция Черниговской области.
Атака на Прилуки 14 сентября: что известно
По данным правоохранителей, под удар российских войск попали складские помещения сельхозпредприятия в Прилуках.
Предварительно известно, что в результате атаки на Прилуки 14 сентября погибли три человека, ещё семеро получили ранения.
На месте атаки на Прилуки работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия удара и собирают доказательства военного преступления РФ.
Полиция также обеспечивает охрану места происшествия и принимает первоочередные меры.
Правоохранители призвали людей не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.