Днем 14 сентября российские войска атаковали Прилуки в Черниговской области.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Атака на Прилуки 14 сентября: что известно

По данным правоохранителей, под удар российских войск попали складские помещения сельхозпредприятия в Прилуках.

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Предварительно известно, что в результате атаки на Прилуки 14 сентября погибли три человека, ещё семеро получили ранения.

На месте атаки на Прилуки работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия удара и собирают доказательства военного преступления РФ.

Полиция также обеспечивает охрану места происшествия и принимает первоочередные меры.

Правоохранители призвали людей не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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