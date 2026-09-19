Вечером 18 сентября российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными дронами, повредив жилые дома.

О последствиях атаки сообщили начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов и ГСЧС Украины.

Атака на Балаклею 18 сентября: что известно

Российские войска поздно вечером атаковали один из микрорайонов Балаклеи. На месте одного из попаданий возник пожар, в частных домовладениях повреждены крыши и окна.

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В результате одного из взрывов был разрушен частный жилой дом. Под его завалами оказалась пожилая супружеская пара — 74-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Спасатели извлекли их тела из-под завалов. В ГСЧС отметили, что работы велись под постоянной угрозой повторных российских обстрелов.

Также сообщалось о двух раненых. Их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

По последним данным Балаклейской ГВА, в общей сложности в результате российской атаки погибли четыре человека.

В Балаклейской общине объявили День траура

Из-за гибели четырех мирных жителей 19 сентября в Балаклейской общине объявили Днем траура.

В этот день на зданиях учреждений и организаций в общине будут приспущены государственные флаги Украины.

— Сегодня мы вместе склоняем головы в скорби по каждому из погибших. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Никакие слова не способны облегчить боль этой утраты, — сообщил Виталий Карабанов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.