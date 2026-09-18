Утром 18 сентября российские войска атаковали электропоезд в Нововодолажской общине Харьковской области с помощью ударного дрона.

О последствиях атаки сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на электропоезд в Нововодолажской общине 18 сентября: что известно

По словам Синегубова, в результате атаки на электропоезд в Нововодолажской общине погиб 40-летний мужчина. Еще семь человек пострадали.

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Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как отметили в Укрзализныце, во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда.

Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Соответствующие службы работают на месте и устраняют последствия российского удара.

Информация о последствиях атаки на электропоезд в Нововодолажской общине 18 сентября уточняется.

Ранее Олег Синегубов сообщал, что за последние сутки российские удары пришлись на Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали четверо человек.

В Харькове у 65-летней женщины развилась острая стрессовая реакция. В селе Корбине Ивани Богодуховской общины ранены 68-летний мужчина и женщина, а в Балаклее острую стрессовую реакцию перенесла 86-летняя женщина.

Российские войска применили в Харьковской области девять КАБ, три БпЛА типа Молния, восемь FPV-дронов и еще 26 беспилотников, тип которых сейчас устанавливают. В Харькове под атакой БпЛА оказались Основянский и Киевский районы.

В результате ударов повреждены торговый центр, жилые дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, энергосети, автомобили, в том числе машина скорой помощи, а также складское помещение.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные за сутки отразили 14 атак, на Купянском — ещё три.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА