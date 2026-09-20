Один человек погиб, трое получили ранения во время атак на Краматорск сегодня, 20 сентября.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Краматорск сегодня, 20 сентября: что известно

Атака на Краматорск сегодня, 20 сентября, была с применением артиллерийских снарядов и авиабомб.

Сейчас смотрят

Так, в 10:10 российские войска нанесли удар по городу тремя артиллерийскими снарядами.

Под вражеским огнем оказался микрорайон Лазурный.

Оккупанты повредили заведение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов.

Обломки российского снаряда оборвали жизнь женщины 1956 года рождения, которая шла по городу.

Также пострадал мужчина 1961 года рождения.

Впоследствии россияне сбросили на жилую застройку две авиабомбы.

Вражеские боеприпасы повредили четыре многоквартирных дома, пять автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По словам руководителя гуманитарной миссии Пролиска Евгения Каплина, одна из бомб попала прямо в эвакуационный пункт Краматорска, где как раз находились эвакуированные и эвакуационники.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате авиаудара ранения получили мужчина и женщина.

Спасатели, работавшие на месте атак на Краматорск, ликвидировали пожар в двухэтажном здании учебного заведения на площади 4 800 кв. м.

Кроме того, работникам ГСЧС Украины пришлось деблокировать входную дверь одной из квартир, чтобы спасти людей.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Краматорский городской совет, ГСЧС Украины, Евгений Каплин

Фото: ГСЧС Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.