Удар КАБами по Сумам: есть попадания в Заречном районе, раненые и пожар
Российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Сумы. Под ударом оказался Заречный район города, где зафиксированы попадания в жилую застройку и гражданские объекты. Известно по меньшей мере о семи пострадавших.
Об этом сообщают руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, глава ГВА Сергей Кривошеенко и исполняющий обязанности городского главы Артем Кобзарь.
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По данным местных властей, около 15:00 в Заречном районе Сум зафиксировали три попадания вражеских управляемых авиабомб (КАБов).
Враг целенаправленно атаковал жилищный сектор, объекты гражданской инфраструктуры и нежилую застройку.
В результате авиаударов повреждены жилые дома и автомобили. Кроме того, на месте одного из попаданий вспыхнул масштабный пожар.
Сейчас известно по меньшей мере о семи раненых. Они уже доставлены в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
На местах ударов работают все профильные и аварийно-спасательные службы, идет ликвидация последствий атаки. Информация об окончательном количестве пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.