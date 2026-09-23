Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по жилой застройке Краматорска. В результате атаки ранены два человека и поврежден местный храм вечером 22 сентября.

Об этом сообщают Центр противодействия дезинформации и Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

Удар РФ по храму в Краматорске

По данным Центра противодействия дезинформации, под атаку российской армии попал храм в честь святого Иоанна Предтечи в Краматорске. Оккупанты нанесли по религиозному сооружению прицельный удар.

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В ЦПД подчеркивают, что целенаправленное уничтожение украинских церквей демонстрирует истинное отношение России к религии, которую Кремль системно использует исключительно как инструмент пропаганды и манипуляций.

По информации ГСЧС Донецкой области, враг сбросил авиабомбу на жилой квартал города. В результате этого ранения получили два человека.

Всего в городе получили повреждения здание храма, 10 многоквартирных жилых домов и легковой автомобиль.

В одном из 14-этажных домов после попадания вспыхнули пожары в квартирах на 7-м, 10-м и 14-м этажах. Общая площадь возгорания составила около 60 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Во время тушения огня спасли двух жителей. Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно выйти на свежий воздух, поэтому спасатели вывели их в безопасное место.

Кроме того, работники ГСЧС обследовали поврежденную территорию и оказали первую помощь пострадавшим.

Фото : ГСЧС

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