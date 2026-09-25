Взрывы в Киеве 25 сентября: БпЛА попал в многоэтажку, есть пострадавшие
Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 25 сентября, когда враг атаковал столицу ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 25 сентября: что известно
Первые последствия взрывов в Киеве сегодня зафиксировали в Соломенском районе столицы. По словам Виталия Кличко, там БпЛА упал на нежилое здание.
Позже мэр сообщил, что в этом же районе попали в 25-этажный жилой дом. По предварительным данным, удар пришелся на уровень четвертого этажа.
Еще в одном месте в Соломенском районе из-за падения беспилотника возник пожар на открытой территории возле нежилого здания.
Последствия атаки зафиксировали и в Подольском районе Киева. Там, по словам Кличко, БпЛА попал в нежилое здание.
В Печерском районе вражеский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на уровне 7–10 этажей.
По последним данным мэра, в результате атаки на Киев 25 сентября пострадали три человека. Всех раненых медики госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Экстренные службы работают на местах попаданий. Информация об окончательных последствиях взрывов в Киеве 25 сентября уточняется.
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