Российские оккупационные войска начали применять на территории Украины новые технологии управления беспилотными летательными аппаратами, позволяющими наносить точные удары. Указанную технологическую помощь Москва, вероятно, получает от Китая.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Новая угроза: точность атак и тактика ожидания

По словам президента, противник уже предпринял несколько попыток применения новых систем управления в боевых условиях. Пока такие случаи не являются массовыми, однако они демонстрируют существенный скачок в точности поражения целей.

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— Они уже начали это делать и очень точно действуют на территории Украины, атакуя нас, — подчеркнул Зеленский.

Президент привел конкретный пример применения этой технологии, который зафиксировали украинские военные, сравнив ее с разработками на вооружении Соединенных Штатов Америки.

— Дрон залетел через окно дома, завис и ждал людей. А потом, когда люди вышли, он атаковал. Это что-то новое для нас — то, чем действительно владеют США, — рассказал он.

Зеленский убежден, что Китай передает и будет продолжать передавать соответствующие технологические решения России. По оценкам президента, более масштабное получение новых возможностей в этой сфере ожидает Москву в конце декабря — начале января.

Что известно о технологической поддержке РФ со стороны Китая

Информация о вовлечении китайских компонентов в производство российских беспилотников регулярно появляется в ведущих мировых изданиях.

По данным издания Politico от 7 сентября, базирующихся на разоблаченных документах, китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России десятки тонн специальных материалов, необходимых для массового изготовления ударных беспилотников.

Поставки пытались скрыть через манипуляции в таможенной и транспортной документации.

Кроме того, 25 августа журналисты The Wall Street Journal сообщали, что КНР поставляет РФ критические компоненты и технологические решения, позволяющие модернизировать иранские дроны-камикадзе. Это делает их быстрее и значительно сложнее для сбивания украинскими средствами ПВО.

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