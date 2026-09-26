Взрывы в Харькове: в двух районах есть попадания, четыре человека ранены
- Российские войска атаковали беспилотниками Киевский и Салтовский районы Харькова.
- В результате ударов повреждены двухэтажный жилой дом и автомобили, ранения получили четыре человека.
Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по Харькову. Вражеские дроны попали в гражданскую инфраструктуру и жилищный сектор в Киевском и Салтовском районах города, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
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В Киевском районе города зафиксировано два попадания вражескими дронами.
В Салтовском районе российские беспилотники попали вблизи нежилых зданий. Также зафиксировано разрушение жилищного сектора:
- поврежден двухэтажный жилой дом;
- повреждено ряд автомобилей, часть из которых загорелась.
В Салтовском районе количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди раненых:
- 37-летняя женщина;
- 48-летняя женщина;
- 44-летний мужчина;
- 53-летний мужчина.
Всем пострадавшим гражданам медики оказывают необходимую помощь. На местах российских ударов в Харькове работают профильные и экстренные службы.
Атаки РФ на Харьковскую область
За прошедшие сутки под российские атаки попали Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек.
В Харькове четверо пострадавших после ударов в Салтовском и Киевском районах. В поселке Золочев ранен 27-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 20-летняя женщина.
По данным ОВА, РФ активно применяла по Харьковской области разные виды вооружения. В частности, две ракеты, один КАБ и РСЗО, три беспилотника типа Герань-2, шесть FPV-дронов и 144 БпЛА (тип устанавливается).
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.