Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по Харькову. Вражеские дроны попали в гражданскую инфраструктуру и жилищный сектор в Киевском и Салтовском районах города, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

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В Киевском районе города зафиксировано два попадания вражескими дронами.

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В Салтовском районе российские беспилотники попали вблизи нежилых зданий. Также зафиксировано разрушение жилищного сектора:

поврежден двухэтажный жилой дом;

повреждено ряд автомобилей, часть из которых загорелась.

В Салтовском районе количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди раненых:

37-летняя женщина;

48-летняя женщина;

44-летний мужчина;

53-летний мужчина.

Всем пострадавшим гражданам медики оказывают необходимую помощь. На местах российских ударов в Харькове работают профильные и экстренные службы.

Атаки РФ на Харьковскую область

За прошедшие сутки под российские атаки попали Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек.

В Харькове четверо пострадавших после ударов в Салтовском и Киевском районах. В поселке Золочев ранен 27-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 20-летняя женщина.

По данным ОВА, РФ активно применяла по Харьковской области разные виды вооружения. В частности, две ракеты, один КАБ и РСЗО, три беспилотника типа Герань-2, шесть FPV-дронов и 144 БпЛА (тип устанавливается).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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