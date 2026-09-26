РФ ударила КАБами по Сумам: двое погибших, среди раненых есть ребенок
Российская армия нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по городу Сумы. Под прицелом оккупантов оказались жилые дома, попавшие под атаки уже не впервые, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 13:52. Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и руководитель ГВА Сергей Кривошеенко.
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В результате вражеского авиаудара в Ковпаковском районе Сум есть погибшие и раненые. РФ атаковала центральную часть города тремя КАБами.
В частности, погибли два человека, по меньшей мере шестеро людей получили ранения, среди которых есть 11-месячный ребенок. Всем пострадавшим медицинские работники оказывают необходимую помощь.
По уточненной информации, попадания произошли на двух локациях. Под удары попали административное здание, жилые многоэтажки, недействующее кафе в парковой зоне.
На местах попаданий работают соответствующие профильные и экстренные службы. Окончательные последствия вражеских обстрелов и масштабы разрушений уточняются.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА, Сумская ГВА