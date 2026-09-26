Российская армия нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по городу Сумы. Под прицелом оккупантов оказались жилые дома, попавшие под атаки уже не впервые, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Обновлено в 13:52. Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и руководитель ГВА Сергей Кривошеенко.

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В результате вражеского авиаудара в Ковпаковском районе Сум есть погибшие и раненые. РФ атаковала центральную часть города тремя КАБами.

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В частности, погибли два человека, по меньшей мере шестеро людей получили ранения, среди которых есть 11-месячный ребенок. Всем пострадавшим медицинские работники оказывают необходимую помощь.

По уточненной информации, попадания произошли на двух локациях. Под удары попали административное здание, жилые многоэтажки, недействующее кафе в парковой зоне.

На местах попаданий работают соответствующие профильные и экстренные службы. Окончательные последствия вражеских обстрелов и масштабы разрушений уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА, Сумская ГВА

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