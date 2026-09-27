В ночь на 27 сентября враг атаковал Житомирскую область ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 27 сентября: что известно

По словам Бунечка, российские войска несколько раз атаковали гражданские объекты Житомирской области вечером 26 сентября и ночью 27 сентября.

Сейчас смотрят

В результате ударов беспилотников в Коростенском районе повреждено здание промышленного предприятия.

Еще один объект получил повреждения в Бердичевском районе. Там российская атака повредила транспортную инфраструктуру.

По последним данным областных властей, информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Житомирскую область 27 сентября не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.