Ночью 27 сентября российские войска атаковали Камышеваху и Новотаврийское в Запорожской области.

Об этом сообщили глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Атака на Камышеваху и общину 27 сентября: что известно

По информации Ивана Федорова, российские войска атаковали Камышеваху ночью 27 сентября. В результате удара в поселке также зафиксировали значительные разрушения в жилом секторе.

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В результате атаки на Камышеваху 27 сентября погиб мужчина, еще четыре человека — одна женщина и три мужчины — пострадали.

Кроме того, под утро Семикин сообщил еще об одном российском ударе по Камышевахской общине — на этот раз по Новотаврическому.

По его данным, российские войска атаковали машину, которая ехала по селу. После попадания машина загорелась.

В результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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