Атака на Камышеваху и общину: трое погибших и четверо раненых
Ночью 27 сентября российские войска атаковали Камышеваху и Новотаврийское в Запорожской области.
Об этом сообщили глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Атака на Камышеваху и общину 27 сентября: что известно
По информации Ивана Федорова, российские войска атаковали Камышеваху ночью 27 сентября. В результате удара в поселке также зафиксировали значительные разрушения в жилом секторе.
В результате атаки на Камышеваху 27 сентября погиб мужчина, еще четыре человека — одна женщина и три мужчины — пострадали.
Кроме того, под утро Семикин сообщил еще об одном российском ударе по Камышевахской общине — на этот раз по Новотаврическому.
По его данным, российские войска атаковали машину, которая ехала по селу. После попадания машина загорелась.
В результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина.
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