Атака на Житомирську область: пошкоджено підприємство та транспортну інфраструктуру
Уночі проти 27 вересня ворог атакував Житомирську область ударними безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Атака на Житомирську область 27 вересня: що відомо
За інформацією Бунечка, російські війська кілька разів атакували цивільні об’єкти Житомирщини ввечері 26 вересня та вночі 27 вересня.
Унаслідок ударів безпілотниками в Коростенському районі пошкоджено будівлю промислового підприємства.
Ще один об’єкт зазнав пошкоджень у Бердичівському районі. Там російська атака пошкодила транспортну інфраструктуру.
За останніми даними обласної влади, інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки на Житомирську область 27 вересня не надходило.
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