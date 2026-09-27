Уночі проти 27 вересня ворог атакував Житомирську область ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область 27 вересня: що відомо

За інформацією Бунечка, російські війська кілька разів атакували цивільні об’єкти Житомирщини ввечері 26 вересня та вночі 27 вересня.

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Унаслідок ударів безпілотниками в Коростенському районі пошкоджено будівлю промислового підприємства.

Ще один об’єкт зазнав пошкоджень у Бердичівському районі. Там російська атака пошкодила транспортну інфраструктуру.

За останніми даними обласної влади, інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки на Житомирську область 27 вересня не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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