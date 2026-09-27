Двое полицейских и три военнослужащих пострадали во время ДТП в Одессе с участием пяти автомобилей.

Об обстоятельствах аварии сообщили в полиции Одесской области.

ДТП в Одессе: что известно

По предварительной информации полиции, на мобильном блокпосту на улице Среднефонтанской правоохранители вместе с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан.

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В это время 52-летний иностранец за рулем BMW, который ехал со стороны железнодорожного вокзала, столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими в пробке.

В результате столкновения произошел наезд на двух полицейских и трех военнослужащих. Всего в аварии повреждено пять автомобилей.

Всех пятерых пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливают.

На месте ДТП в Одессе работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные. В полиции отметили, что всех участников аварии проверят на наличие алкоголя.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП в Одессе, после чего событиям будет дана правовая квалификация.

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