ДТП в Одессе: BMW протаранил 4 машины на блокпосту, пострадали полицейские и военные
Двое полицейских и три военнослужащих пострадали во время ДТП в Одессе с участием пяти автомобилей.
Об обстоятельствах аварии сообщили в полиции Одесской области.
ДТП в Одессе: что известно
По предварительной информации полиции, на мобильном блокпосту на улице Среднефонтанской правоохранители вместе с сотрудниками ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению граждан.
В это время 52-летний иностранец за рулем BMW, который ехал со стороны железнодорожного вокзала, столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими в пробке.
В результате столкновения произошел наезд на двух полицейских и трех военнослужащих. Всего в аварии повреждено пять автомобилей.
Всех пятерых пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливают.
На месте ДТП в Одессе работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные. В полиции отметили, что всех участников аварии проверят на наличие алкоголя.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП в Одессе, после чего событиям будет дана правовая квалификация.