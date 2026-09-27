Двоє поліцейських та троє військовослужбовців постраждали під час ДТП в Одесі за участі п’яти автомобілів.

Про обставини аварії повідомили в поліції Одеської області.

ДТП в Одесі: що відомо

За попередньою інформацією поліції, на мобільному блокпосту по вулиці Середньофонтанській правоохоронці разом із працівниками ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення громадян.

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У цей час 52-річний іноземець за кермом BMW, який рухався з боку залізничного вокзалу, зіткнувся з чотирма автомобілями, що перебували у заторі.

Унаслідок зіткнення стався наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Загалом в аварії пошкоджено п’ять автомобілів.

Усіх п’ятьох постраждалих доправили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюють.

На місці ДТП в Одесі працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та патрульні. У поліції зазначили, що всіх учасників аварії перевірять на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП в Одесі, після чого події нададуть правову кваліфікацію.

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