ДТП в Одесі: BMW протаранив 4 авто на блокпосту, постраждали поліцейські та військові
Двоє поліцейських та троє військовослужбовців постраждали під час ДТП в Одесі за участі п’яти автомобілів.
Про обставини аварії повідомили в поліції Одеської області.
ДТП в Одесі: що відомо
За попередньою інформацією поліції, на мобільному блокпосту по вулиці Середньофонтанській правоохоронці разом із працівниками ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення громадян.
У цей час 52-річний іноземець за кермом BMW, який рухався з боку залізничного вокзалу, зіткнувся з чотирма автомобілями, що перебували у заторі.
Унаслідок зіткнення стався наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Загалом в аварії пошкоджено п’ять автомобілів.
Усіх п’ятьох постраждалих доправили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюють.
На місці ДТП в Одесі працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та патрульні. У поліції зазначили, що всіх учасників аварії перевірять на стан сп’яніння.
Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП в Одесі, після чого події нададуть правову кваліфікацію.