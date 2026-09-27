Четыре человека ранены в результате подрыва гранаты в Шептицком Львовской области.

Об этом 27 сентября сообщили в полиции Львовской области.

Подрыв гранаты в Шептицком: что известно

После сообщения о взрыве гранаты в Шептицком на место прибыли следственно-оперативная группа Шептицкого районного отдела полиции, взрывотехники и другие службы полиции Львовщины.

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В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек. Это три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина. Все они — местные жители.

Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. По данным полиции, угрозы их жизни нет.

Правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими, по их данным, взорвал 36-летний житель Шептицкого района — военнослужащий, который находился в отпуске.

Его местонахождение установили и задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. В полиции отметили, что в ближайшее время суд должен избрать задержанному меру пресечения.