В городе Подольск в Одесской области военнослужащий в статусе СОЧ бросил гранату вблизи учебного заведения в сторону несовершеннолетних. В результате взрыва пострадал 13-летний подросток.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Взрыв в Подольске: пострадал подросток

По информации полиции, событие произошло в эти выходные вечером в городе Подольск Одесской области. О нем сообщили случайные прохожие, услышавшие взрыв.

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По данным следствия, 51-летний военнослужащий в статусе СОЧ, находясь в состоянии опьянения вблизи одного из лицеев, начал пренебрежительно высказываться в адрес находившихся возле учебного заведения подростков.

В полиции утверждают, что мужчина спровоцировал ссору и нецензурно выражался, демонстрировал гранату и угрожал применить ее. Когда вмешались прохожие, он не прекратил своих действий.

После этого мужчина бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки. В результате взрыва пострадал 13-летний парень, которому оказали медицинскую помощь на месте.

Судебно-медицинская экспертиза установит окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли остатки взрывного предмета. По предварительной информации, это ручная осколочная граната, направленная на экспертное исследование.

В тот же вечер мужчину разыскали неподалеку от места происшествия. Проверка состояния опьянения показала, что он был в нетрезвом состоянии.

Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и было совершено с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

В Нацполиции добавили, что сейчас находится на рассмотрении в суде производство против мужчины по ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины.

Фото : Нацполиция

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