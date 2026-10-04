Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Днепре 4 октября: россияне ударили по зданию сотовой компании, вспыхнул пожар
В результате взрывов в Днепре 4 октября вспыхнул пожар.
О последствиях российского удара сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 4 октября: что известно
По словам Александра Ганжи, российские войска нанесли удар по центру Днепра.
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В результате взрывов в Днепре сегодня вспыхнул пожар.
Позже стало известно, что россияне атаковали здание сотовой компании в Днепре.
На месте работают все экстренные службы.
Информацию о возможных пострадавших в результате взрывов в Днепре 4 октября пока выясняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА
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