В результате взрывов в Днепре 4 октября вспыхнул пожар.

О последствиях российского удара сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 4 октября: что известно

По словам Александра Ганжи, российские войска нанесли удар по центру Днепра.

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В результате взрывов в Днепре сегодня вспыхнул пожар.

Позже стало известно, что россияне атаковали здание сотовой компании в Днепре.

На месте работают все экстренные службы.

Информацию о возможных пострадавших в результате взрывов в Днепре 4 октября пока выясняют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.