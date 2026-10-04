В ночь на 4 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 октября: чем атаковала РФ

В ночь на 4 октября, начиная с 18:00 3 октября, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

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Во время атаки противник применил:

135 ударных БпЛА типа Shahed, среди которых 52 — реактивные;

беспилотники Гербер;

Бандероль/Дань-Т;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских целей:

123 БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов;

два Бандероль/Дань-Т.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в пяти местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.