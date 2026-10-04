Ночная атака на Украину 4 октября: РФ запустила 135 дронов, 52 из них — реактивные
В ночь на 4 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 4 октября: чем атаковала РФ
В ночь на 4 октября, начиная с 18:00 3 октября, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- 135 ударных БпЛА типа Shahed, среди которых 52 — реактивные;
- беспилотники Гербер;
- Бандероль/Дань-Т;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских целей:
- 123 БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов;
- два Бандероль/Дань-Т.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в пяти местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.